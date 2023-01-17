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Ефросинья Маркова

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Место рождения

д. Моргуновка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1860 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Моргуновка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
22.10.1879

Муж: Павел Игнатов

Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1881

Сын: Иван Павлов

Отец ребёнка: Павел Игнатов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.05.1882

Сын: Федор Павлов

Отец ребёнка: Павел Игнатов

Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Место жительства
Неизвестно
Голаевка, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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