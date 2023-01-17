Ефросинья Маркова
Место рожденияд. Моргуновка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Моргуновка, Ермолинская волость, Рославльский уезд, Смоленская губерния
Бракосочетание
22.10.1879
Муж: Павел Игнатов
Ермолино, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.04.1881
Сын: Иван Павлов
Отец ребёнка: Павел Игнатов
Рождение ребёнка
15.05.1882
Сын: Федор Павлов
Отец ребёнка: Павел Игнатов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно