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Максимов Георгий Петрович

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Место рождения

Липлейка, Спасский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

30.03.1918

Дата смерти

25.08.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Липлейка, Спасский муниципальный район, Пензенская область
По факту родился: село Липлейка Беднодемьянский уезд. Уездный город - Спасск. В 1925 году город Спасск был переименован в Беднодемьяновск, а уезд - в Беднодемьяновский. Район образован 16 июля 1928 ... Показать все
Смерть
25.08.2005
Стрый, Львівська область
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