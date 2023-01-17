Гарифуллина Махинур Гарифуловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1909 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
МужНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1935
Сын: Хусаинов Наиль Гиниатулович
Отец ребёнка: Гиниятуллин Хусаин Гиниятулович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Балыклы, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно