Гарифуллина Махинур Гарифуловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гарифуллина Махинур Гарифуловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1909 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1909 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1935

Сын: Хусаинов Наиль Гиниатулович

Отец ребёнка: Гиниятуллин Хусаин Гиниятулович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Балыклы, Тюлячинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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