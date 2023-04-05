Тункина Александра Евфимиева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тункина Александра Евфимиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
1913
Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
АСО ф6 о17 10-13 марта 1913г Григорий Родители: Сокольского села крестьянин Николай Иоаннов Федяков и законная жена его Феодулия Евфимиева, оба православные Восприемники: Сокольского села крестьянин ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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