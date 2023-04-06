Торхова (Осокина) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торхова (Осокина) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Осокин Василий Артемиевич

Мать: Мелания Савватиевна

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
02.11.1869 ст.

Муж: Торхов Егор Алексеевич

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90696
Рождение ребёнка
1870 ст.

Сын: Торхов Григорий Егорович

Отец ребёнка: Торхов Егор Алексеевич

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.03.1876 ст.

Сын: Торхов Алексей Егорович

Отец ребёнка: Торхов Егор Алексеевич

Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Каменный Ключ, Вавожский муниципальный район, Удмуртская Республика
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90696
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