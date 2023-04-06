Торхова (Осокина) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Отец: Осокин Василий Артемиевич
Мать: Мелания Савватиевна
Бракосочетание
02.11.1869 ст.
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90696
Рождение ребёнка
1870 ст.
Отец ребёнка: Торхов Егор Алексеевич
Рождение ребёнка
11.03.1876 ст.
Отец ребёнка: Торхов Егор Алексеевич
Смерть
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/90696