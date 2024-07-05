Антип Гаврилович 03.04.1820 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Антип Гаврилович

Место рождения

Козлово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

03.04.1820 ст.

Дата смерти

22.08.1878 ст.

Пол

Мужской

Отец

1790 г.р.

Мать

Около 1799 г.р.

Жена

1819 г.р.
Около 1826 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1820 ст.

Отец: Гаврила Емельянович

Мать: Агафья Семеновна

Козлово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Иванково, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
22.01.1839

Жена: Евдокия Андреевна

погост Коша
Рождение ребёнка
09.03.1845 ст.

Сын: Кондратий Антипович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Козлово, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.

Сын: Никита Антипович

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Иванково, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859 ст.

Дочь: Анна Антиповна

Мать ребёнка: Евдокия Андреевна

Иванково, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
27.03.1874 ст.

Жена: Матрона Степановна

Большая Коша, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Поручители: | - по жениху - дер. Иванкова крестьяне Логин Максимов и Иван Гаврилов | - по невесте - дер. Бутверок (?) крестьянин Иван Васильев
Смерть
22.08.1878 ст.
Иванково, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: от простуды

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