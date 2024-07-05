Антип Гаврилович
Место рождения
Дата рождения03.04.1820 ст.
Дата смерти22.08.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1820 ст.
Отец: Гаврила Емельянович
Мать: Агафья Семеновна
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
22.01.1839
Жена: Евдокия Андреевна
погост Коша
Рождение ребёнка
09.03.1845 ст.
Сын: Кондратий Антипович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Около 1856 ст.
Сын: Никита Антипович
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859 ст.
Дочь: Анна Антиповна
Мать ребёнка: Евдокия Андреевна
Бракосочетание
27.03.1874 ст.
Жена: Матрона Степановна
Большая Коша, Селижаровский муниципальный район, Тверская область
Поручители: | - по жениху - дер. Иванкова крестьяне Логин Максимов и Иван Гаврилов | - по невесте - дер. Бутверок (?) крестьянин Иван Васильев
Смерть
22.08.1878 ст.
Причина смерти: от простуды