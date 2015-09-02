Захарова (Смыслова) Юлия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захарова (Смыслова) Юлия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

31.12.1938

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Сын: Захаров Александр Андреевич

Отец ребёнка: Захаров Андрей Алексеевич

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Захаров Андрей Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карташова Людмила Андреевна

Отец ребёнка: Захаров Андрей Алексеевич

Смерть
31.12.1938
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