Захарова (Смыслова) Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти31.12.1938
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Сын: Захаров Александр Андреевич
Отец ребёнка: Захаров Андрей Алексеевич
Рождение ребёнка
1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Захаров Андрей Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карташова Людмила Андреевна
Отец ребёнка: Захаров Андрей Алексеевич
Смерть
31.12.1938