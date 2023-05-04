Полухин Василий Зиновьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1762
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762
Отец: Полухин Зиновий Прокофьев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: (Полухина) Катерина Васильева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1782
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1789
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1795
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно