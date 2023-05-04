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Полухин Василий Зиновьев

Место рождения

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1762

Отец: Полухин Зиновий Прокофьев

Мать: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: (Полухина) Катерина Васильева

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1782

Сын: Полухин Иван Васильев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Полухин Антон Васильев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Полухин Федор Васильев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1795

Сын: Полухин Ермолай Васильев

Мать ребёнка: не указана

Вторые Тербуны, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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