Младан Андрей Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Младан Андрей Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Младан Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Младан Милана Андреевна

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Младан Егор Андреевич

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаевна

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