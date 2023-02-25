Младан Андрей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Младан Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Младан Милана Андреевна
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Новикова Татьяна Николаевна