Мясникова Нина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мясникова Нина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1940

Дата смерти

28.08.2006

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1912 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЗЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1940

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Голикова Елена Нефёдовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Зайков Николай Ефимович

Смерть
28.08.2006

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