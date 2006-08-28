Мясникова Нина Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1940
Дата смерти28.08.2006
ПолЖенский
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1940
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Голикова Елена Нефёдовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Зайков Николай Ефимович
Смерть
28.08.2006