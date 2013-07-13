Власик (Пинаева) Анна Ивановина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власик (Пинаева) Анна Ивановина

Место рождения

Кресты, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

25.06.1939

Дата смерти

13.07.2013

Пол

Женский

Отец

1919 г.р.

Мать

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1968 г.р.

Добавил:

АЕ
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Место
Комментарий
Рождение
25.06.1939

Отец: Пинаев Иван Павлович

Мать: Пинаева Мария Алексеевна

Кресты, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
16.08.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
28.04.1968

Сын: Власик Алексей Иванович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
13.07.2013
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