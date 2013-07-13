Власик (Пинаева) Анна Ивановина
Место рождения
Дата рождения25.06.1939
Дата смерти13.07.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1939
Отец: Пинаев Иван Павлович
Мать: Пинаева Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
16.08.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
28.04.1968
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
13.07.2013