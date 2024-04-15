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Dramszew Iwan Fiedorowicz

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Место рождения

Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Желдыбино

Дата рождения

29.08.1891

Дата смерти

09.06.1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.
1911 г.р.

Дети

Добавил:

ЕО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Владимирская обл., Киржачский р-н, д. Желдыбино
Бракосочетание
17.04.1923

Жена: Dramczewa Petrunela Florian

Mogilew
Рождение ребёнка
09.01.1924

Сын: Dramszew Henryk Ivan

Мать ребёнка: Dramczewa Petrunela Florian

Bobruisk
Рождение ребёнка
08.03.1925

Дочь: Sotczenko Helena Ivan

Мать ребёнка: Dramczewa Petrunela Florian

Bobruisk
Рождение ребёнка
24.01.1936

Сын: Dramszew Władimir Iwan

Мать ребёнка: Dramczewa Petrunela Florian

Stare Drogi
Бракосочетание
20.11.1964

Жена: Ostaszkiewicz Marja Florian

Mogilew
Награда
Неизвестно
Смерть
09.06.1969
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