Dramszew Iwan Fiedorowicz
Место рожденияВладимирская обл., Киржачский р-н, д. Желдыбино
Дата рождения29.08.1891
Дата смерти09.06.1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
17.04.1923
Mogilew
Рождение ребёнка
09.01.1924
Сын: Dramszew Henryk Ivan
Мать ребёнка: Dramczewa Petrunela Florian
Bobruisk
Рождение ребёнка
08.03.1925
Дочь: Sotczenko Helena Ivan
Мать ребёнка: Dramczewa Petrunela Florian
Bobruisk
Рождение ребёнка
24.01.1936
Мать ребёнка: Dramczewa Petrunela Florian
Stare Drogi
Бракосочетание
20.11.1964
Mogilew
Награда
Неизвестно
Смерть
09.06.1969