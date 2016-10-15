Пчелинцев Роман Геннадьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.197
Дата смерти15.10.2016
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.197
Отец: Пчелинцев Геннадий Васильевич
Мать: Пчелинцева Светлана
Рождение ребёнка
18.12.2003
Сын: Ледовской Богдан Романович
Мать ребёнка: Ледовская Светлана Валерьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алфёрова Дана Романовна
Мать ребёнка: Ледовская Светлана Валерьевна
Смерть
15.10.2016