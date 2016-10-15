Пчелинцев Роман Геннадьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пчелинцев Роман Геннадьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.197

Дата смерти

15.10.2016

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.197

Отец: Пчелинцев Геннадий Васильевич

Мать: Пчелинцева Светлана

Рождение ребёнка
18.12.2003

Сын: Ледовской Богдан Романович

Мать ребёнка: Ледовская Светлана Валерьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алфёрова Дана Романовна

Мать ребёнка: Ледовская Светлана Валерьевна

Смерть
15.10.2016
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