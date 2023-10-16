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Путилина Анна Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Путилин Ефрем Алексеевич

Отец ребёнка: Путилин Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
1839

Сын: Путилин Стефан Алексеевич

Отец ребёнка: Путилин Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
1845

Дочь: (Путилина) Степанида Алексеевна

Отец ребёнка: Путилин Алексей Гаврилович

Рождение ребёнка
20.05.1936

Сын: Путилин Феодосий Алексеевич

Отец ребёнка: Путилин Алексей Гаврилович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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