Путилина Анна Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Отец ребёнка: Путилин Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1839
Сын: Путилин Стефан Алексеевич
Отец ребёнка: Путилин Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: (Путилина) Степанида Алексеевна
Отец ребёнка: Путилин Алексей Гаврилович
Рождение ребёнка
20.05.1936
Сын: Путилин Феодосий Алексеевич
Отец ребёнка: Путилин Алексей Гаврилович
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно