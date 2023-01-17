Банникова Елизавета Никитична
Место рождения
Дата рождения17.04.1905 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905 ст.
Отец: Банников Никита Игнатьевич
Мать: не указана
В 1940 г. получила свидетельство о рождении. Подписано секретарем Постных
Крещение
18.04.1905 ст.
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
16.02.1925
Муж: не указан
Смерть
Неизвестно