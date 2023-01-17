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Банникова Елизавета Никитична

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Место рождения

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

17.04.1905 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1905 ст.

Отец: Банников Никита Игнатьевич

Мать: не указана

Емельяновка, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
В 1940 г. получила свидетельство о рождении. Подписано секретарем Постных
Крещение
18.04.1905 ст.
Русский Сарс, Октябрьский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
16.02.1925

Муж: не указан

Смерть
Неизвестно
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