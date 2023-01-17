Костинова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1812 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Костинов Фёдор Яковлевич

Отец ребёнка: Костинов Яков Леонович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
До 1830

Муж: Костинов Яков Леонович

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Костинов Гаврила Яковлевич

Отец ребёнка: Костинов Яков Леонович

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Около 1834
Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
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