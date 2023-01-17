Костинова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Отец ребёнка: Костинов Яков Леонович
Бракосочетание
До 1830
Рождение ребёнка
Около 1834
Сын: Костинов Гаврила Яковлевич
Отец ребёнка: Костинов Яков Леонович
Смерть
Около 1834