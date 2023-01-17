Лукашин Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1955
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1955
Отец: Лукашин Иван Кирилович
Мать: не указана
Бракосочетание
03.03.1976
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лукашина Ирина Владимировна
Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ