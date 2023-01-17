Лукашин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукашин Владимир Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1955

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1955

Отец: Лукашин Иван Кирилович

Мать: не указана

Бракосочетание
03.03.1976

Жена: Лукашина Ирина Владимировна

Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
Рождение ребёнка
05.12.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лукашина Ирина Владимировна

Надым, Надымский муниципальный район, Ямало-Ненецкий автономный округ
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