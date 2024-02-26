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Петр Тарасов (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1800

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Отец

Около 1753 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Жена

Около 1799 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800

Отец: Тарас Никитин (Ович)

Мать: Афимья Матвеева (Вна)

Бракосочетание
03.11.1818 ст.

Жена: Федосья Максимова (Вна)

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1840
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