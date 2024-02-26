Петр Тарасов (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1800
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1800
Отец: Тарас Никитин (Ович)
Мать: Афимья Матвеева (Вна)
Бракосочетание
03.11.1818 ст.
Жена: Федосья Максимова (Вна)
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Давыдово, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Тютчева, Писарева, Ефремова, Глазова, Алек
Смерть
1840