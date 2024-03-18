Афимья Федоровна
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Федор Михайлович
Мать: Елена Семеновна
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MQ-M932-7?i=815&wc=M699-Y29%3A224254401%2C234970501%2C235267101&cc=1929530
Рождение ребёнка
1790
Сын: Иванов Корнилий (Корней) Кондратьевич
Отец ребёнка: Иванов Кондратий Венедиктович
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MQ-M932-7?i=815&wc=M699-Y29%3A224254401%2C234970501%2C235267101&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF7-Z7S?i=68&cc=192182... Показать все
Смерть
Неизвестно