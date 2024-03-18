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Афимья Федоровна

Место рождения

Локотцы, Лихославльский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Федор Михайлович

Мать: Елена Семеновна

Локотцы, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MQ-M932-7?i=815&wc=M699-Y29%3A224254401%2C234970501%2C235267101&cc=1929530
Рождение ребёнка
1790

Сын: Иванов Корнилий (Корней) Кондратьевич

Отец ребёнка: Иванов Кондратий Венедиктович

Локотцы, Лихославльский муниципальный район, Тверская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9MQ-M932-7?i=815&wc=M699-Y29%3A224254401%2C234970501%2C235267101&cc=1929530 https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF7-Z7S?i=68&cc=192182... Показать все
Смерть
Неизвестно

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