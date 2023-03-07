Анна Артемова
Место рождения
Дата рождения01.02.1819
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1819
Отец: Артем Максимов
Мать: Дарья Андреева
Ф. 3 Оп. 15 Д. 662 Метрическая книга церквей г. Ефремова и уезда | Государственный архив Тульской области | МК Ефремовского у. 1819
Бракосочетание
27.09.1835
Муж: (?) Яков Андреев
Ф. 256 Оп. 1 Д. 1120 Метрическая книга. Общая. Р.: 1835 г., Б.: 1835-1839 гг., С.: 1835-1839 гг. Во имя св. Апостола и евангелиста Иоанна Богослова (Иоанно-Богословская) ц. с. Богословское-Куркино Ефр... Показать все
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Настасья Яковлева
Отец ребёнка: (?) Яков Андреев