Доброхотова (Ермакова) Екатерина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ермаков Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доброхотов Виктор Петрович
Отец ребёнка: Доброхотов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доброхотов Владимир Петрович
Отец ребёнка: Доброхотов Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Доброхотов Николай Петрович
Отец ребёнка: Доброхотов Пётр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Доброхотов Пётр