Доброхотова (Ермакова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Доброхотова (Ермакова) Екатерина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ермаков Василий

Мать: Ермакова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доброхотов Виктор Петрович

Отец ребёнка: Доброхотов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доброхотов Владимир Петрович

Отец ребёнка: Доброхотов Пётр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Доброхотов Николай Петрович

Отец ребёнка: Доброхотов Пётр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Доброхотов Пётр

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