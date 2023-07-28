Шапкин Михаил Ильич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.05.1879
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шапкин Илья Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 25.03.1870 и 23.03.1871
Дочь: Горбунова (Шапкина) Агрипина Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1878
Сын: Шапкин Александр Михайлович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.05.1879