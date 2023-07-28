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Шапкин Михаил Ильич

Место рождения

Костюшино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.05.1879

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шапкин Илья Григорьевич

Мать: не указана

Костюшино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шапкина Варвара Федоровна

Рождение ребёнка
Между 25.03.1870 и 23.03.1871

Дочь: Горбунова (Шапкина) Агрипина Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Костюшино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1878

Сын: Шапкин Александр Михайлович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.05.1879
Костюшино, Даниловский муниципальный район, Ярославская область

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