Миронова (Николаева) Васса Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миронова (Николаева) Васса Моисеевна

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Место рождения

Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд

Дата рождения

1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

SP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Бракосочетание
1916

Муж: Миронов Григорий Миронович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Миронова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Миронов Григорий Миронович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1922

Сын: Миронов Андрей Григорьевич

Отец ребёнка: Миронов Григорий Миронович

Свистаево, Хотьковская волость, Сычевский уезд
Смерть
Неизвестно
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