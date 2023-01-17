Миронова (Николаева) Васса Моисеевна
Место рождения
Дата рождения1896
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1916
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Миронова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Миронов Григорий Миронович
Рождение ребёнка
1922
Сын: Миронов Андрей Григорьевич
Отец ребёнка: Миронов Григорий Миронович
Смерть
Неизвестно