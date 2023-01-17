Нагорский Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНагорский Сергей

Нагорский Сергей

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1883 ст.

Сын: Нагорский Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Нагорская Александра Александровна

Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагорская Александра Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Нагорская Александра Александровна

Работа или профессия
Неизвестно
диакон
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close