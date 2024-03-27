Аляутдинов Мясум Салахетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аляутдинов Мясум Салахетдинович

Место рождения

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1916

Дата смерти

1977

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Аляутдинов Саляхетдин

Мать: Аляутдинова Сафура

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Чембилей, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1977

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