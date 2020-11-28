Потяркин Сергей Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.01.1949
Дата смерти28.11.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1949
Работа или профессия
1975
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
ходил в море/океан на траловом флоте
Рождение ребёнка
04.09.1977
Дочь: Потяркина Наталья Сергеевна
Мать ребёнка: Потяркина Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
27.01.1979
Сын: Потяркин Алексей Сергеевич
Мать ребёнка: Потяркина Любовь Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.11.2020
от коронавируса