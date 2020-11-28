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Потяркин Сергей Михайлович

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Место рождения

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

30.01.1949

Дата смерти

28.11.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1949

Отец: Потяркин Михаил Ефимович

Мать: Потяркина Аполлинария Алексеевна

Шеймогоры, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Работа или профессия
1975
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
ходил в море/океан на траловом флоте
Рождение ребёнка
04.09.1977

Дочь: Потяркина Наталья Сергеевна

Мать ребёнка: Потяркина Любовь Васильевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.01.1979

Сын: Потяркин Алексей Сергеевич

Мать ребёнка: Потяркина Любовь Васильевна

Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Потяркина Любовь Васильевна

Смерть
28.11.2020
Северодвинск, Северодвинск, Архангельская область
от коронавируса
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