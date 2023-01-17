Трофимова (Торсова) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова (Торсова) Анастасия

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Место рождения

Дмитриевка, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

08.04.1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.04.1890

Отец: Торсов Дмитрий

Мать: Торсова Агафья

Дмитриевка, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
07.01.1908

Муж: Трофимов Василий

Глубоковский, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.11.1908

Дочь: Матюкова Екатерина

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1924

Сын: Трофимов Иван

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Зинаида

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трофимов Александр

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гремякова Варвара

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Терехова Мария

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Трофимов Василий

Смерть
Неизвестно
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