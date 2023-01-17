Логвинов Захар Герасимович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смерти1857
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Отец: Логвинов Герасим Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Логвинов Дмитрий Захарович
Мать ребёнка: Логвинова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1823
Мать ребёнка: Логвинова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Логвинова Анна Захаровна
Мать ребёнка: Логвинова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Логвинова Татьяна Семёновна
Рождение ребёнка
Около 1841
Мать ребёнка: Логвинова Татьяна Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1857