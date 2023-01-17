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Логвинов Захар Герасимович

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Место рождения

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

1857

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Логвинов Герасим Иванович

Мать: не указана

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Логвинов Дмитрий Захарович

Мать ребёнка: Логвинова Татьяна Семёновна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1823

Сын: Логвинов Семён Захарович

Мать ребёнка: Логвинова Татьяна Семёновна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Логвинова Анна Захаровна

Мать ребёнка: Логвинова Татьяна Семёновна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Логвинов Яков Захарович

Мать ребёнка: Логвинова Татьяна Семёновна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Логвинов Филат Захарович

Мать ребёнка: Логвинова Татьяна Семёновна

Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логвинова Татьяна Семёновна

Смерть
1857
Епифань, Кимовский муниципальный район, Тульская область
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