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Соколов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Молитвино, Коломенский, Московская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Между 1849 и 1856

Пол

Мужской

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Соколов Алексей Ефимович

Мать: не указана

Молитвино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Соколов Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна

Молитвино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Соколов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна

Молитвино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Матрона Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна

Молитвино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна

Молитвино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Соколов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна

Молитвино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1851

Сын: Соколов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна

Молитвино, Коломенский, Московская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Соколов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна

Молитвино, Коломенский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Александра Андреевна

Смерть
Между 1849 и 1856
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