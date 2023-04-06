Соколов Алексей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиМежду 1849 и 1856
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Соколов Алексей Ефимович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1836
Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1842
Сын: Соколов Алексей Алексеевич
Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Матрона Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна
Рождение ребёнка
1947
Мать ребёнка: Соколова Александра Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Между 1849 и 1856