Стародумов Дей (Иван)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1722
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Мать ребёнка: не указана
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1692
Мать ребёнка: не указана
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1722