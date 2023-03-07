Стародумов Дей (Иван) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумов Дей (Иван)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1722

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Стародумов Петр Иванов

Мать ребёнка: не указана

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Стародумов Калина Деев

Мать ребёнка: не указана

поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Черемискин, село Лудяна с починки, Алатская дорога, Казанский уезд, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
До 1722
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