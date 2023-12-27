Андреев Сергей Иванович
Место рожденияЯрославская область
Дата рожденияС 1931 по 1935
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1931 по 1935
Отец: Андреев Иван Васильевич
Мать: Андреева Фаина Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Андреева Нина
Рождение ребёнка
?.12.1957
Сын: Андреев Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: Андреева Нина
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно