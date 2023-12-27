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Андреев Сергей Иванович

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Место рождения

Ярославская область

Дата рождения

С 1931 по 1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1931 по 1935

Отец: Андреев Иван Васильевич

Мать: Андреева Фаина Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Андреева Нина

Рождение ребёнка
?.12.1957

Сын: Андреев Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Андреева Нина

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно

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