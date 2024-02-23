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Чекмарева Валентина Романовна
Чекмарева Валентина Романовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
25.02.1940
Пол
Женский
Отец
Благмериус Роман Карлович
Мать
Мустафина Зинаида Ивановна
1921 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1940
Отец:
Благмериус Роман Карлович
Мать:
Мустафина Зинаида Ивановна
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