Сметанина Параскева Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сметанина Параскева Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно Кустов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.11.1896

Дочь: Сметанина Анна Андреевна

Отец ребёнка: Сметанин Андрей Феодосиевич

Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сметанин Андрей Феодосиевич

Смерть
Неизвестно
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