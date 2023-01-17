Сметанина Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно Кустов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.11.1896
Дочь: Сметанина Анна Андреевна
Отец ребёнка: Сметанин Андрей Феодосиевич
Усово, Некоузский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно