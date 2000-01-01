Катранов Василий Павлович
Место рожденияПолтавская губерния
Дата рождения02.01.1861
Дата смерти11.04.1912
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1861
Отец: Катранов Павел Иванович
Мать: не указана
Полтавская губерния
Образование
1879
Петровский Полтавский кадетский корпус
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Васильевна
Мать ребёнка: Вера Францевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вера Францевна
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
11.04.1912
паралич сердца