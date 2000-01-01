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Катранов Василий Павлович

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Место рождения

Полтавская губерния

Дата рождения

02.01.1861

Дата смерти

11.04.1912

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1861

Отец: Катранов Павел Иванович

Мать: не указана

Полтавская губерния
Образование
1879
Петровский Полтавский кадетский корпус
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Васильевна

Мать ребёнка: Вера Францевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вера Францевна

Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Смерть
11.04.1912
паралич сердца
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