Глебова Наталья Петровна
Место рождения
Дата рождения19.11.1971
ПолЖенский
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1971
Отец: Леншин Петр Васильевич
Мать: Леншина Таисья
Рождение ребёнка
08.08.1993
Сын: Александр
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1999
Дочь: Глебова Вероника Михайловна
Отец ребёнка: Глебов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
03.10.2003
Отец ребёнка: Глебов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно