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Глебова Наталья Петровна

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Место рождения

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай

Дата рождения

19.11.1971

Пол

Женский

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1971

Отец: Леншин Петр Васильевич

Мать: Леншина Таисья

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
08.08.1993

Сын: Александр

Отец ребёнка: не указан

Майма, Майминский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
1999

Дочь: Глебова Вероника Михайловна

Отец ребёнка: Глебов Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
03.10.2003

Сын: Глебов Семён Михайлович

Отец ребёнка: Глебов Михаил Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глебов Михаил Михайлович

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