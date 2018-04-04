Шабалин Алексей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шабалин Алексей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.04.2018

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шабалин Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шабалина Агнеша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шабалин Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Шабалина Агнеша

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шабалина Агнеша

Смерть
04.04.2018

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