Шабалин Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.04.2018
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шабалин Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шабалина Агнеша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шабалин Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Шабалина Агнеша
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шабалина Агнеша
Смерть
04.04.2018