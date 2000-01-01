Потиевский ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Сын: Потиевский Арон
Мать ребёнка: не указана
Tarashcha, Tarashchans'kyi district, Kyivs'ka oblast, Ukraine
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Потиевский Борух
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно