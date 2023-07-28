Васильченко Матрена Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВасильченко Матрена Федоровна

Васильченко Матрена Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильченко Никита Иванович

Рождение ребёнка
1821

Дочь: Васильченко (Васильченко) Анна Никитична

Отец ребёнка: Васильченко Никита Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Васильченко Каллистрат (Евстрат Варсонофий) Никитич

Отец ребёнка: Васильченко Никита Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.10.1835

Дочь: Васильченко (Васильченко) Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Васильченко Никита Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
17.11.1836

Сын: Васильченко Антон Никитич

Отец ребёнка: Васильченко Никита Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.01.1840

Дочь: Васильченко (Васильченко) Феона Никитична

Отец ребёнка: Васильченко Никита Иванович

Алфёровка, Новохопёрский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.