Васильченко Матрена Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Васильченко (Васильченко) Анна Никитична
Отец ребёнка: Васильченко Никита Иванович
Рождение ребёнка
1830
Рождение ребёнка
14.10.1835
Дочь: Васильченко (Васильченко) Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Васильченко Никита Иванович
Рождение ребёнка
17.11.1836
Сын: Васильченко Антон Никитич
Отец ребёнка: Васильченко Никита Иванович
Рождение ребёнка
05.01.1840
Дочь: Васильченко (Васильченко) Феона Никитична
Отец ребёнка: Васильченко Никита Иванович
Смерть
Неизвестно