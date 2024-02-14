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(Шарафутдинова) Галиябану

Место рождения

д. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии

Дата рождения

1902

Дата смерти

1955

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1874 г.р.

Дети

1927 г.р.
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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Шарафи Хусаинов

Мать: Нагима Гибадулла Кызы

Рождение ребёнка
1927

Сын: Хуснутдинов Юнус Аюп Улы

Отец ребёнка: Хуснутдинов Аюп Хуснутдин Исмагил Улынынын Улы

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснутдинов Аюп Хуснутдин Исмагил Улынынын Улы

Рождение ребёнка
08.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хуснутдинов Аюп Хуснутдин Исмагил Улынынын Улы

Смерть
1955

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