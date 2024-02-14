(Шарафутдинова) Галиябану
Место рожденияд. Таршна, Дубъязской волости Казанского уезда Казанской Губернии
Дата рождения1902
Дата смерти1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Шарафи Хусаинов
Мать: Нагима Гибадулла Кызы
Рождение ребёнка
1927
Отец ребёнка: Хуснутдинов Аюп Хуснутдин Исмагил Улынынын Улы
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуснутдинов Аюп Хуснутдин Исмагил Улынынын Улы
Рождение ребёнка
08.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хуснутдинов Аюп Хуснутдин Исмагил Улынынын Улы
Смерть
1955