Подсадный Андрей Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Подсадный Денис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подсадный Владимир Андреевич
Мать ребёнка: Подсадная Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Подсадный Василий Андреевич
Мать ребёнка: Подсадная Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Подсадная Надежда
Смерть
Неизвестно