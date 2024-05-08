Подсадный Андрей Денисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПодсадный Андрей Денисович

Подсадный Андрей Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подсадный Денис

Мать: Подсадная Параска Давидовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подсадный Владимир Андреевич

Мать ребёнка: Подсадная Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Подсадный Василий Андреевич

Мать ребёнка: Подсадная Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подсадная Надежда

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.