Путилина Настасья Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Путилина Настасья Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Путилина) Марфа Панкратовна

Отец ребёнка: Путилин Панкрат Антонович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Путилин Иван Панкратович

Отец ребёнка: Путилин Панкрат Антонович

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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