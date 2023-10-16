Путилина Настасья Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Путилина) Марфа Панкратовна
Отец ребёнка: Путилин Панкрат Антонович
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Путилин Панкрат Антонович
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно