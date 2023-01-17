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Крекова (Мясникова) Екатерина Петровна

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Место рождения

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

09.11.1913 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1913 ст.

Отец: Мясников Пётр Никитич

Мать: Мясникова Ефросинья Алексеевна

Новые Челны, Башинды-Останковская волость, Мензелинский уезд
Крещение
14.11.1913 ст.
Верхние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Вольного Темергана крестьянин Илья Алексеев Тюрин и крестьянская девица Матрона Алексеева Тюрина
Бракосочетание
30.01.1938

Муж: Креков Василий Иванович

Наратлы-Кичу, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место регистрации: Ворошиловский рай. бюро ЗАГС ТАССР Нар. Кичинский с/с
Рождение ребёнка
26.12.1939

Дочь: Шутова Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Креков Василий Иванович

Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика
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