Крекова (Мясникова) Екатерина Петровна
Место рождения
Дата рождения09.11.1913 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1913 ст.
Крещение
14.11.1913 ст.
Верхние Юшады, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: деревни Вольного Темергана крестьянин Илья Алексеев Тюрин и крестьянская девица Матрона Алексеева Тюрина
Бракосочетание
30.01.1938
Наратлы-Кичу, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место регистрации: Ворошиловский рай. бюро ЗАГС ТАССР Нар. Кичинский с/с
Рождение ребёнка
26.12.1939
Дочь: Шутова Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Креков Василий Иванович
Смерть
Неизвестно