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Ионов Сергей Леонидович

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Место рождения

Красный Яр Самарской обл

Дата рождения

15.07.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1916 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1949

Отец: Леонид Сергеевич

Мать: Ионова Анастасия Ивановна

Красный Яр Самарской обл
Рождение ребёнка
27.06.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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