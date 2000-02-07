Ионов Сергей Леонидович
Место рожденияКрасный Яр Самарской обл
Дата рождения15.07.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1949
Отец: Леонид Сергеевич
Красный Яр Самарской обл
Рождение ребёнка
27.06.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно