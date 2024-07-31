Темникова (Бозова) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темникова (Бозова) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

1931 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Темников Иван

Рождение ребёнка
28.04.1931

Сын: Темников Николай Иванович

Отец ребёнка: Темников Иван

Рождение ребёнка
15.11.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Темников Иван

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