Семичкова Павла
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1941
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Семичков Федор Васильевич
Отец ребёнка: Семичков Василий Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ширинкин Виктор
Рождение ребёнка
21.11.1963
Дочь: Кузина (Семичкова) Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Семичков Василий Федорович