Корженевская Ганна Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженевская Ганна Антоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

30.04.1955

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1890

Сын: Корженевский Болислав Адольфович

Отец ребёнка: Корженевский Адольф Флориставич

Рождение ребёнка
Около 1900

Сын: Корженевский Демьян Адольфович

Отец ребёнка: Корженевский Адольф Флориставич

Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Корженевский Марьян Адольфович

Отец ребёнка: Корженевский Адольф Флориставич

Рождение ребёнка
08.04.1909

Сын: Корженевский Станислав Адольфович

Отец ребёнка: Корженевский Адольф Флориставич

д. Майдан Крупивны, Украина, Житомирская область, Новоград-Волынский район
Рождение ребёнка
20.02.1914

Сын: Корженевский Эдуард Адольфович

Отец ребёнка: Корженевский Адольф Флориставич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корженевский Адольф Флориставич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корженевский Адольф Флориставич

Смерть
30.04.1955
Нижнеяшкино, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область
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