Корженевская Ганна Антоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти30.04.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1890
Сын: Корженевский Болислав Адольфович
Отец ребёнка: Корженевский Адольф Флориставич
Рождение ребёнка
Около 1900
Сын: Корженевский Демьян Адольфович
Отец ребёнка: Корженевский Адольф Флориставич
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Корженевский Марьян Адольфович
Отец ребёнка: Корженевский Адольф Флориставич
Рождение ребёнка
08.04.1909
Сын: Корженевский Станислав Адольфович
Отец ребёнка: Корженевский Адольф Флориставич
д. Майдан Крупивны, Украина, Житомирская область, Новоград-Волынский район
Рождение ребёнка
20.02.1914
Сын: Корженевский Эдуард Адольфович
Отец ребёнка: Корженевский Адольф Флориставич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.04.1955
Нижнеяшкино, Яшкинский муниципальный район, Кемеровская область