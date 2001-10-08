Загонов Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения05.04.1915
Дата смерти08.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1915
Отец: Загонов Василий Кузьмич
Мать: Загонова Мария Фёдорова
Крещение
06.04.1915
Восприемники: Георгий Васильевич Звонарев и Билетный солдат Николай Андреевич Савичев жена Прасковья Васильевна.
Образование
С 01.09.1934 по 31.05.1937
Верхнеозерский, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Верхнеозерский Сельскохозяйственный техникум.
Военная служба
С 08.11.1938 по 01.03.1941
Призван Таловским РВК Воронежской области.
Призыв на военную службу
23.08.1941
Таловая, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Призван Таловским РВК Воронежской области
Подвиг
05.07.1943
Красногорье, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Военная награда
10.07.1943
Награждён медалью "За боевые заслуги"
Подвиг
22.07.1943
Никуличи, Орловский муниципальный район, Орловская область
Военная награда
06.09.1943
Награждён орденом "Красной Звезды"
Вступление в партию
1943
Член партии КПСС
Ранение
21.02.1944
Был тяжело ранен сквозным осколочным ранением правой ноги с повреждением кости и осколочным ранением левого плечевого сустава.
Лечение в госпитале
С 27.04.1944 по 19.08.1944
Васильево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Эвакуационный госпиталь √4088
Ранение
16.03.1945
Был легко ранен осколочным ранением в правую голень.
Лечение в госпитале
С 19.03.1945 по 05.05.1945
Черняховск, Черняховский, Калининградская область
Армейский Госпиталь-Лагерь √2296
Демобилизация
31.05.1946
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
31.05.1949
Дочь: Дробышева Лариса Яковлевна
Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Работа или профессия
С 1965 по 1975
Работал художником-оформителем.
Смерть
08.10.2001
От саркомы.
Похороны
10.10.2001