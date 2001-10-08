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Загонов Яков Васильевич

Место рождения

Орловка, Таловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.04.1915

Дата смерти

08.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1915

Отец: Загонов Василий Кузьмич

Мать: Загонова Мария Фёдорова

Орловка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
06.04.1915
Орловка, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: Георгий Васильевич Звонарев и Билетный солдат Николай Андреевич Савичев жена Прасковья Васильевна.
Образование
С 01.09.1934 по 31.05.1937
Верхнеозерский, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Верхнеозерский Сельскохозяйственный техникум.
Военная служба
С 08.11.1938 по 01.03.1941
Призван Таловским РВК Воронежской области.
Призыв на военную службу
23.08.1941
Таловая, Таловский муниципальный район, Воронежская область
Призван Таловским РВК Воронежской области
Подвиг
05.07.1943
Красногорье, Залегощенский муниципальный район, Орловская область
Военная награда
10.07.1943
Награждён медалью "За боевые заслуги"
Подвиг
22.07.1943
Никуличи, Орловский муниципальный район, Орловская область
Военная награда
06.09.1943
Награждён орденом "Красной Звезды"
Вступление в партию
1943
Член партии КПСС
Ранение
21.02.1944
Был тяжело ранен сквозным осколочным ранением правой ноги с повреждением кости и осколочным ранением левого плечевого сустава.
Лечение в госпитале
С 27.04.1944 по 19.08.1944
Васильево, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Эвакуационный госпиталь √4088
Ранение
16.03.1945
Был легко ранен осколочным ранением в правую голень.
Лечение в госпитале
С 19.03.1945 по 05.05.1945
Черняховск, Черняховский, Калининградская область
Армейский Госпиталь-Лагерь √2296
Демобилизация
31.05.1946
Калининград, город Калининград, Калининградская область
Рождение ребёнка
31.05.1949

Дочь: Дробышева Лариса Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Клайпеда, Klaipėdos miesto savivaldybė, Klaipėdos apskritis
Работа или профессия
С 1965 по 1975
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Работал художником-оформителем.
Смерть
08.10.2001
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
От саркомы.
Похороны
10.10.2001
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
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