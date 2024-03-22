Петрова Екатерина Никифоровна
Место рождения
Дата рождения25.11.1837
Дата смертиПосле 1901
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1837
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1854
Сын: Петров Иван Иванович
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
23.11.1857
Дочь: Тихонова Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Рождение ребёнка
07.04.1869
Дочь: Петрова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Петров Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петров Иван Петрович
Смерть
После 1901