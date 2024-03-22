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Петрова Екатерина Никифоровна

Место рождения

Вылеги, Новгородский муниципальный район, Новгородская область

Дата рождения

25.11.1837

Дата смерти

После 1901

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1837

Отец: Евдокимов Никифор Евдокимович

Мать: Андреева Анна Андреевна

Вылеги, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Петров Матвей Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Петров Иван Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Петров Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Петров Фёдор Иванович

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
23.11.1857

Дочь: Тихонова Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
07.04.1869

Дочь: Петрова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Петров Иван Петрович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петров Иван Петрович

Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Смерть
После 1901
Городок, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
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