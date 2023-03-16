Коротаева (неизвестно) Ольга Евгениевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1877 ст.
Сын: Коротаев Николай Венедиктович
Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)
Рождение ребёнка
1879 ст.
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)
Рождение ребёнка
1884 ст.
Сын: Коротаев Мирон Венедиктович
Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)
Бракосочетание
Неизвестно
https://rodnaya-vyatka.ru/places/121953