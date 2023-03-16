Коротаева (неизвестно) Ольга Евгениевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоротаева (неизвестно) Ольга Евгениевна

Коротаева (неизвестно) Ольга Евгениевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877 ст.

Сын: Коротаев Николай Венедиктович

Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)

Дендывай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1879 ст.

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)

Дендывай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Коротаев Мирон Венедиктович

Отец ребёнка: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)

Дендывай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коротаев Вединикт (Венедикт Викситий)

Дендывай, Малмыжский уезд, Вятская губерния
https://rodnaya-vyatka.ru/places/121953
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close