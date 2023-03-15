Ясюкевич Леонид — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ясюкевич Леонид

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: Ясюкевич Язеп Иванович

Мать: Ясюкевич Франциска

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